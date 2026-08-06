Средние зарплаты в России превысили показатели трех стран ЕС

Среднемесячный доход россиян в 2025 году с учетом паритета покупательной способности превзошел аналогичные показатели ряда европейских государств, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития.

По этому критерию Россия обогнала Грецию, Словакию и Венгрию. Согласно официальной статистике, средний размер оплаты труда в РФ достиг 101 784 рублей, тогда как четыре года назад этот показатель находился на отметке 57 244 рубля.

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Стремительное увеличение доходов населения создает серьезные макроэкономические вызовы, поскольку рост заработных плат начал существенно опережать реальную производительность труда. Аналитики Bloomberg Economics подсчитали, что начиная с 2022 года разрыв между этими двумя показателями достиг примерно 5%.

Текущий дисбаланс эксперты сравнивают с масштабами экономического подъема времен нефтяного бума 2000-х годов. Для понимания контраста, в период с 2009 по 2021 год среднее отставание производительности от увеличения зарплат составляло всего 1%, что делает нынешнюю ситуацию на российском рынке труда по-своему беспрецедентной.

Между тем сами россияне чаще всего жалуются в интернете на низкие доходы и высокие цены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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