Средние зарплаты в России превысили показатели трех стран ЕС

Среднемесячный доход россиян в 2025 году с учетом паритета покупательной способности превзошел аналогичные показатели ряда европейских государств, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития.

По этому критерию Россия обогнала Грецию, Словакию и Венгрию. Согласно официальной статистике, средний размер оплаты труда в РФ достиг 101 784 рублей, тогда как четыре года назад этот показатель находился на отметке 57 244 рубля.