Средние зарплаты в России превысили показатели трех стран ЕС
Среднемесячный доход россиян в 2025 году с учетом паритета покупательной способности превзошел аналогичные показатели ряда европейских государств, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития.
По этому критерию Россия обогнала Грецию, Словакию и Венгрию. Согласно официальной статистике, средний размер оплаты труда в РФ достиг 101 784 рублей, тогда как четыре года назад этот показатель находился на отметке 57 244 рубля.
Стремительное увеличение доходов населения создает серьезные макроэкономические вызовы, поскольку рост заработных плат начал существенно опережать реальную производительность труда. Аналитики Bloomberg Economics подсчитали, что начиная с 2022 года разрыв между этими двумя показателями достиг примерно 5%.
Текущий дисбаланс эксперты сравнивают с масштабами экономического подъема времен нефтяного бума 2000-х годов. Для понимания контраста, в период с 2009 по 2021 год среднее отставание производительности от увеличения зарплат составляло всего 1%, что делает нынешнюю ситуацию на российском рынке труда по-своему беспрецедентной.
Между тем сами россияне чаще всего жалуются в интернете на низкие доходы и высокие цены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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