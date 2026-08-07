Российские власти изъяли $10 млрд активов за полгода
В России стоимость национализированных активов за первые шесть месяцев 2026 года достигла рекордных $10,16 млрд, сообщает РБК.
По словам экспертов, это сопоставимо с объемом национализаций за весь 2025 год. Всего на такие сделки пришлось 42,2% объема российского рынка слияния и поглощения за первые 6 месяцев. Всего за полугодие насчитывается 15 случаев национализации.
Крупнейшей с начала спецоперации национализацией стала передача в мае 2026 года сельхозхолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Стоимость актива была оценена в $7,7 млрд. Холдинг перешел под управление ООО «РСХБ — Финанс», структуры Россельхозбанка.
Вторым по стоимости национализированным активом первого полугодия 2026 года стал производитель зерна «Краснодарзернопродукт». Суд оценил его активы в $1,05 млрд. Замыкают тройку активы мурманских рыболовецких компаний — «Мурмансельдь 2», «Рыболовецкий колхоз «Заря» и «Компания «Андромеда». Генпрокуратура оценила их стоимость в $606,4 млн.
Национализация «Русагро» вряд ли поможет стабилизировать цены на товары первой необходимости, более того, не факт, что государство выплатит компенсацию правообладателю, — если он нанес государству ущерб, он должен будет его покрыть. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- Виноват Трамп? Из-за чего Netflix прикрыл американскую «Игру в кальмара»