Российские власти изъяли $10 млрд активов за полгода

По словам экспертов, это сопоставимо с объемом национализаций за весь 2025 год. Всего на такие сделки пришлось 42,2% объема российского рынка слияния и поглощения за первые 6 месяцев. Всего за полугодие насчитывается 15 случаев национализации.

Крупнейшей с начала спецоперации национализацией стала передача в мае 2026 года сельхозхолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Стоимость актива была оценена в $7,7 млрд. Холдинг перешел под управление ООО «РСХБ — Финанс», структуры Россельхозбанка.

Вторым по стоимости национализированным активом первого полугодия 2026 года стал производитель зерна «Краснодарзернопродукт». Суд оценил его активы в $1,05 млрд. Замыкают тройку активы мурманских рыболовецких компаний — «Мурмансельдь 2», «Рыболовецкий колхоз «Заря» и «Компания «Андромеда». Генпрокуратура оценила их стоимость в $606,4 млн.

Национализация «Русагро» вряд ли поможет стабилизировать цены на товары первой необходимости, более того, не факт, что государство выплатит компенсацию правообладателю, — если он нанес государству ущерб, он должен будет его покрыть. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

