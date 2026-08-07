В Грузии заявили, что рады видеть у себя любых туристов, в том числе российских

Грузия остается открытой для туристов из всех стран, включая Россию, сообщает телеканал Imedi со ссылкой на главу правительства Ираклия Кобахидзе.

В АТОР оценили безопасность Грузии для туристов из России

По его словам, появившиеся сообщения о том, что россиянам не рады в Грузии или им угрожает опасность, являются ложными. «И мы сделаем всё, чтобы в Грузии для всех туристов была обеспечена соответствующая среда. Таковы наши культура, традиции, и это именно то, что отвечает экономическим интересам нашей страны», — заявил премьер-министр.

Ранее в Грузии возбудили дело из-за постов с негативом в адрес туристов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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