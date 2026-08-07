В Грузии заявили, что рады видеть у себя любых туристов, в том числе российских

По его словам, появившиеся сообщения о том, что россиянам не рады в Грузии или им угрожает опасность, являются ложными. «И мы сделаем всё, чтобы в Грузии для всех туристов была обеспечена соответствующая среда. Таковы наши культура, традиции, и это именно то, что отвечает экономическим интересам нашей страны», — заявил премьер-министр.

Ранее в Грузии возбудили дело из-за постов с негативом в адрес туристов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

