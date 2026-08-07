Введен режим ЧС: Ураган в Смоленске унес жизни женщины и ребенка

Шквалистый ветер с ливнем и грозой обрушился вечером 6 августа на Смоленск, где жертвами стихии в популярных городских парках стали два человека. Информацию о трагических последствиях непогоды подтвердил глава города Александр Новиков на платформе «Макс». В регионе ввели режим ЧС.

По словам градоначальника, в самый пик бури в «Соловьиной роще» рухнувшее дерево насмерть задавило несовершеннолетнего ребенка. Все коммунальные и экстренные службы были переведены в усиленный режим работы для оперативной ликвидации последствий шторма.