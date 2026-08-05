Потери агросектора Украины могут составить до $3 млрд

Потери сельскохозяйственного сектора Украины от простоя портов Одесса, Южный и Черноморск, через которые осуществлялась большая часть экспорта Киева, в 2026 году могут составить до $3 млрд, сообщил Reuters министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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По его словам, ситуация с блокированием портов «в некоторых аспектах сложнее, чем была в начале 2022 года». Министр отметил, что закупочные цены на масличные культуры и зерновые упали на Украине в среднем на 30%.

Российские войска перешли к систематическому уничтожению морской и сухопутной логистики Украины. Цель — полностью перекрыть каналы снабжения ВСУ и лишить противника западного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоУкраина

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