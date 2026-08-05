По его словам, ситуация с блокированием портов «в некоторых аспектах сложнее, чем была в начале 2022 года». Министр отметил, что закупочные цены на масличные культуры и зерновые упали на Украине в среднем на 30%.

Российские войска перешли к систематическому уничтожению морской и сухопутной логистики Украины. Цель — полностью перекрыть каналы снабжения ВСУ и лишить противника западного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

