Потери агросектора Украины могут составить до $3 млрд
Потери сельскохозяйственного сектора Украины от простоя портов Одесса, Южный и Черноморск, через которые осуществлялась большая часть экспорта Киева, в 2026 году могут составить до $3 млрд, сообщил Reuters министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, ситуация с блокированием портов «в некоторых аспектах сложнее, чем была в начале 2022 года». Министр отметил, что закупочные цены на масличные культуры и зерновые упали на Украине в среднем на 30%.
Российские войска перешли к систематическому уничтожению морской и сухопутной логистики Украины. Цель — полностью перекрыть каналы снабжения ВСУ и лишить противника западного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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