Украинские военные начали использовать зоны захоронения радиоактивных отходов для сборки и атак беспилотников по территории России, чтобы избежать ответных ударов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Российские средства объективного контроля зафиксировали систематические пуски БПЛА в мае, июне и июле с территории хранилища Днепропетровского спецкомбината. Этот могильник, в том числе и ядерных отходов, находится в пяти километрах от нескольких поселков у Запорожского шоссе, где также обнаружили склады с ударными дронами-камикадзе типа FP-2.

Эту же площадку ВСУ ранее применяли для проверки летных характеристик аппаратов в радиусе одного километра от объекта. В районах подобных захоронений официально действует запрет на полеты любых летательных аппаратов для минимизации рисков попадания боеприпасов и предотвращения глобальной катастрофы.