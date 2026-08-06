СМИ: ВСУ используют ядерные могильники для запуска дронов по РФ

Украинские военные начали использовать зоны захоронения радиоактивных отходов для сборки и атак беспилотников по территории России, чтобы избежать ответных ударов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Российские средства объективного контроля зафиксировали систематические пуски БПЛА в мае, июне и июле с территории хранилища Днепропетровского спецкомбината. Этот могильник, в том числе и ядерных отходов, находится в пяти километрах от нескольких поселков у Запорожского шоссе, где также обнаружили склады с ударными дронами-камикадзе типа FP-2.

Эту же площадку ВСУ ранее применяли для проверки летных характеристик аппаратов в радиусе одного километра от объекта. В районах подобных захоронений официально действует запрет на полеты любых летательных аппаратов для минимизации рисков попадания боеприпасов и предотвращения глобальной катастрофы.

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Командование ВСУ рассчитывает на безнаказанность, полагая, что российская армия не рискнет наносить удары из-за угрозы масштабного заражения. В случае взрыва в воздух, воду и почву на десятки километров попадут радий, торий, полоний и другие продукты распада урана, которые вызывают опасное внутреннее облучение организма при вдыхании или употреблении с пищей.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявил, что киевский режим готов проводить любые теракты, чтобы представить их западным кураторам как «успехи» и получить финансирование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
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