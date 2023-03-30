Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении

Диверсионные группы спецподразделений Киева работают на артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что по характеру действий такие группы используются в том числе как группы быстрого реагирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях потери Артемовска. По его словам, в случае утраты города Киев столкнется с давлением международного сообщества, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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