Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении

Он отметил, что по характеру действий такие группы используются в том числе как группы быстрого реагирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях потери Артемовска. По его словам, в случае утраты города Киев столкнется с давлением международного сообщества, сообщает НСН.

