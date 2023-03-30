Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении
30 марта 202309:09
Диверсионные группы спецподразделений Киева работают на артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что по характеру действий такие группы используются в том числе как группы быстрого реагирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях потери Артемовска. По его словам, в случае утраты города Киев столкнется с давлением международного сообщества, сообщает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Токаев призвал усилить позиции Казахстана в качестве регионального инвестиционного хаба
- Марочко: ВСУ провоцируют военных РФ на стрельбу вхолостую
- Азербайджан заявил о взятии под контроль территорий на границе с Арменией
- Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении
- Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов
- Во Франции возмутились обучением ВСУ на территории страны
- На Филиппинах 12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне
- Экс-генсек ООН призвал мир прекратить геополитическое соперничество
- Марочко: ВСУ перегоняют военную технику с одинаковыми номерами
- Глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ в мире
29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru