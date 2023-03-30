Марочко: ВСУ перегоняют военную технику с одинаковыми номерами

По словам офицера, в некоторых населенных пунктах были замечены одинаковые военные колонны противника.

«В короткий интервал времени ... показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника», — цитирует Марочко ТАСС.

Как отметил офицер, на автомобилях совпадают номера, а на гаубицах есть идентичные появившиеся в ходе эксплуатации отличительные признаки. Марочко предположил, что ВСУ перегоняют колонны целенаправленно, чтобы ввести разведывательные органы в заблуждение.

Ранее подполковник в отставке сообщил, что противник перебрасывает личный состав и технику в район Купянска Харьковской области, напоминает РИА ФАН.

