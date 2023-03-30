Марочко: ВСУ перегоняют военную технику с одинаковыми номерами
ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, перегоняя технику с одинаковыми номерными знаками на северском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, в некоторых населенных пунктах были замечены одинаковые военные колонны противника.
«В короткий интервал времени ... показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника», — цитирует Марочко ТАСС.
Как отметил офицер, на автомобилях совпадают номера, а на гаубицах есть идентичные появившиеся в ходе эксплуатации отличительные признаки. Марочко предположил, что ВСУ перегоняют колонны целенаправленно, чтобы ввести разведывательные органы в заблуждение.
Ранее подполковник в отставке сообщил, что противник перебрасывает личный состав и технику в район Купянска Харьковской области, напоминает РИА ФАН.
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