При взрыве в Луганске пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет

В результате взрыва в центре Луганска ранен вврио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан

Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщает, что Корнет находится в тяжёлом состоянии, он сейчас находится в реанимации Луганской областной клинической больницы.

Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демихина. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее подрывом.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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