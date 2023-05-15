При взрыве в Луганске пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет
15 мая 202315:31
В результате взрыва в центре Луганска ранен вврио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщает, что Корнет находится в тяжёлом состоянии, он сейчас находится в реанимации Луганской областной клинической больницы.
Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демихина. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее подрывом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru