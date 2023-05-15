Марочко: Киев вновь использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Киев, вероятно, вновь использовал ракету Storm Shadow англо-французского производства для удара по Луганску, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Уточняется, что удар нанесен в районе бывшего авиационного училища штурманов в Луганске. Как сообщил экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, в районе автовокзала в Луганске раздались два взрыва.

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Ранее Минобороны РФ заявило, что 12 мая самолеты ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания. В результате происшествия на территории предприятий начался пожар, передает «Радиоточка НСН».

11 мая Великобритания официально подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

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ФОТО: РИА Новости
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