Марочко: Киев вновь использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Киев, вероятно, вновь использовал ракету Storm Shadow англо-французского производства для удара по Луганску, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Уточняется, что удар нанесен в районе бывшего авиационного училища штурманов в Луганске. Как сообщил экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, в районе автовокзала в Луганске раздались два взрыва.