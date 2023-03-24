Марочко: Киев стягивает артиллерию на донецкое направление

Он отметил, что артиллерийские системы прибыли в районы Миньковки, Марково и Часов Яра. По словам Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают артиллерийские системы и советского производства, и стран НАТО.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что украинские военные при попытках прощупать оборону второго армейского корпуса Минобороны РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали все больше применять тактику разведки боем. Он отмечал, что во время разведки боем ВСУ активно используют работу беспилотных летательных аппаратов, сообщает НСН.

