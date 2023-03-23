Глава сухопутных войск ВСУ заявил о скором наступлении на Артемовск

Украинская армия в скором времени перейдет в контрнаступление на Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Советник врио главы ДНР: Артемовск практически полностью блокирован

Как отметил военный, основные силы РФ на этом направлении — бойцы частной военной компании «Вагнер».

«Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Между тем СМИ сообщили, что «Вагнер» продолжает мощный штурм в Артемовске, бойцы ведут огонь по позициям ВСУ в районе ряда населенных пунктов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"СпецоперацияВСУДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры