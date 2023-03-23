Глава сухопутных войск ВСУ заявил о скором наступлении на Артемовск
Украинская армия в скором времени перейдет в контрнаступление на Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Как отметил военный, основные силы РФ на этом направлении — бойцы частной военной компании «Вагнер».
«Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — написал Сырский в своем Telegram-канале.
Между тем СМИ сообщили, что «Вагнер» продолжает мощный штурм в Артемовске, бойцы ведут огонь по позициям ВСУ в районе ряда населенных пунктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru