Глава сухопутных войск ВСУ заявил о скором наступлении на Артемовск

Как отметил военный, основные силы РФ на этом направлении — бойцы частной военной компании «Вагнер».

«Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Между тем СМИ сообщили, что «Вагнер» продолжает мощный штурм в Артемовске, бойцы ведут огонь по позициям ВСУ в районе ряда населенных пунктов.

