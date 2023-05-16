Пригожин показал на видео, сколько домов в Артемовске остается за ВСУ

В городе отрезаны часть Юбилейной улицы, за которую отступил противник, а также часть на юго-западе населенного пункта, где ВСУ оттягиваются и эвакуируют раненых.

«Сопротивление ожесточенное, в любом случае они здесь еще бодаются как могут», — подчеркнул Пригожин, говоря о западной части Артемовска.