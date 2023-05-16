Пригожин показал на видео, сколько домов в Артемовске остается за ВСУ
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске в Донецкой народной республике. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бизнесмена.
В городе отрезаны часть Юбилейной улицы, за которую отступил противник, а также часть на юго-западе населенного пункта, где ВСУ оттягиваются и эвакуируют раненых.
«Сопротивление ожесточенное, в любом случае они здесь еще бодаются как могут», — подчеркнул Пригожин, говоря о западной части Артемовска.
Кроме того, бойцы ЧВК за день эвакуировали из одного из домов 21 мирного жителя.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атак украинской армии, пытавшейся прорвать оборону в Артемовске, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru