Пригожин показал на видео, сколько домов в Артемовске остается за ВСУ

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске в Донецкой народной республике. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бизнесмена.

В городе отрезаны часть Юбилейной улицы, за которую отступил противник, а также часть на юго-западе населенного пункта, где ВСУ оттягиваются и эвакуируют раненых.

«Сопротивление ожесточенное, в любом случае они здесь еще бодаются как могут», — подчеркнул Пригожин, говоря о западной части Артемовска.

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Кроме того, бойцы ЧВК за день эвакуировали из одного из домов 21 мирного жителя.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атак украинской армии, пытавшейся прорвать оборону в Артемовске, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ДНРЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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