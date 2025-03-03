Макрон и Стармер предложили перемирие в месяц на Украине

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Figaro, что совместно с главой правительства Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине.

Макрон заявил о готовности около 30 стран предоставить гарантии безопасности Киеву

По его словам, предложение не затрагивает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. Президент указал, что в ближайшие недели на Украине не появятся иностранные военные.

Макрон также выразил уверенность в возобновлении диалога между американским лидером Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским после их ссоры в Белом доме.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз может предоставить Киеву финансирование на сотни миллиардов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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