Макрон и Стармер предложили перемирие в месяц на Украине

По его словам, предложение не затрагивает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. Президент указал, что в ближайшие недели на Украине не появятся иностранные военные.

Макрон также выразил уверенность в возобновлении диалога между американским лидером Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским после их ссоры в Белом доме.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз может предоставить Киеву финансирование на сотни миллиардов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

