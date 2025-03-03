Макрон и Стармер предложили перемирие в месяц на Украине
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Figaro, что совместно с главой правительства Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине.
По его словам, предложение не затрагивает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. Президент указал, что в ближайшие недели на Украине не появятся иностранные военные.
Макрон также выразил уверенность в возобновлении диалога между американским лидером Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским после их ссоры в Белом доме.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюз может предоставить Киеву финансирование на сотни миллиардов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru