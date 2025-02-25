Макрон заявил о готовности около 30 стран предоставить гарантии безопасности Киеву
Около 30 стран Европы готовы участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Fox News.
Политик отметил, что обсуждал этот вопрос с 30 европейскими лидерами и союзниками.
«Многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде», — подчеркнул Макрон.
Французский президент добавил, что эти страны ожидают «сигнал солидарности» от США на случай, если Россия нарушит договоренности.
Ранее Макрон допустил, что перемирие на Украине может быть достигнуто в ближайшие недели, пишет Ura.ru.
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