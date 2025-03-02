Макрон: ЕС может предоставить Киеву финансирование на сотни миллиардов евро
Европейский союз на саммите 6 марта, скорее всего, одобрит предоставление Киеву финансирования на сотни миллиардов евро, сообщил изданию La Tribune лидер Франции Эмманюэль Макрон.
По его словам, не встрече необходимо усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования. Президент указал, что «на кону стоит наша безопасность». Макрон считает, что финансирование Украины и построение архитектуры европейской безопасности займет годы.
Ранее Макрон заявил о готовности около 30 стран предоставить гарантии безопасности Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru