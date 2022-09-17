МАГАТЭ: ЗАЭС снова подключена к украинской энергосети

Запорожская АЭС снова начала поставку энергоресурсов по украинской энергосети, заявили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).

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«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети», —отмечают в международной организации.

Агентство сообщает, что одна из основных внешних линий электропередачи отремонтирована.

Ранее Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ракетный удар по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС), чтобы вытеснить боевиков из этого района, сообщают военные корреспонденты «Русской весны». Фоторепортаж опубликован в Telegram-канале издания.

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ФОТО: РИА Новости
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