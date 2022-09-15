Совет МАГАТЭ в резолюции призвал РФ вывести силы с Запорожской АЭС

Совет Международного агентства по атомной энергии проголосовал за резолюцию, в которой содержится требование к России немедленно прекратить действия на Запорожской Атомной электростанции и вывести с её территории все свои силы.

Против принятия документа голосовали Россия и Китай. В российском постоянном представительстве при организации назвали резолюцию «антироссийской» и указали, что в ней не упоминаются регулярные обстрелы АЭС.

Накануне в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обсудили, в том числе, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и посещение ее инспекторами МАГАТЭ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как заявили в Кремле, российский лидер дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с МАГАЭ.

