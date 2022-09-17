Российские войска вывели из строя Славянскую ТЭС

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ракетный удар по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС), чтобы вытеснить боевиков из этого района, сообщают военные корреспонденты «Русской весны». Фоторепортаж опубликован в Telegram-канале издания.

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Российские военные уничтожают инфраструктуру украинской стороны.

«Сегодняшним утром были нанесены удары по Славянской ТЭС. Уничтожен трансформатор», – отмечают журналисты.

Ранее глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко сообщил, что экстренные службы в украинском городе Кривой Рог работают над устранением серьезных разрушений на гидротехнических сооружениях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаВоенная Операция
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