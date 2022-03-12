МАГАТЭ сообщило о начале восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электросетевые объекты, которые обеспечивали энергоснабжение ЧАЭС. Российские специалисты оперативно приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, Белоруссия проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от энергосистемы республики.

«Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских военных, которое было полностью отключено ранее на этой неделе», - цитирует сообщение РИА Новости.

Сейчас украинские специалисты уже отремонтировали одну секцию, однако внешнее электроснабжение пока не восстановлено. Ремонтные работы будут продолжены.

