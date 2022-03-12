МАГАТЭ сообщило о начале восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС

Украинские специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач, чтобы восстановить внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электросетевые объекты, которые обеспечивали энергоснабжение ЧАЭС. Российские специалисты оперативно приняли меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания, Белоруссия проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от энергосистемы республики.

«Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских военных, которое было полностью отключено ранее на этой неделе», - цитирует сообщение РИА Новости.

Сейчас украинские специалисты уже отремонтировали одну секцию, однако внешнее электроснабжение пока не восстановлено. Ремонтные работы будут продолжены.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:УкраинаЧернобыльская АЭС
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