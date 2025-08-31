Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС

Президент России Владимир Путин посетил торжественный приём для лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был организован председателем КНР Си Цзиньпином, принимающим саммит. Об этом сообщают РИА Новости.

ШОС, парад и переговоры: Путин прибыл в Китай

Ранее Владимир Путин прибыл в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзинь, где проходят мероприятия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президента России лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Главы государств обменялись рукопожатием, после чего состоялась церемония фотографирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



ФОТО: РИА Новости
