Московский суд ограничил доступ к сервису Wheely
Мещанский районный суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных автомобилей с водителями Wheely (сайт сервиса внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных) из-за нарушений антитеррористических норм. Это следует из решения суда.
Согласно документу, суд принял меры предварительной защиты — доступ к информации на сайте сервиса, а также в мобильном приложении в AppStore и на других интернет-платформах временно ограничен. Основанием для этого стали выявленные нарушения требований в сфере противодействия терроризму.
В решении поясняется, что диспетчерские службы и перевозчики, оказывающие услуги такси, обязаны ежедневно в онлайн-режиме передавать данные о водителях в единую государственную информационную систему ЕРНИС. Эти меры, как отмечается, направлены на обеспечение антитеррористической безопасности и защиту жизни и здоровья пассажиров, ведь лица, допущенные к пассажирским перевозкам, должны соответствовать определенным требованиям по безопасности.
Три года назад Роскомнадзор включил сайт сервиса в реестр запрещённых ресурсов из-за осуществления коммерческой деятельности на территории России без зарегистрированных филиалов или представительств, а также в связи с отсутствием передачи необходимых данных в государственную информационную систему, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
