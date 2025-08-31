В Подмосковье разбился парашютист

В Подмосковье в аэроклубе «Аэроград» в Коломне погиб 46-летний парашютист. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, мужчина был опытным парашютистом, однако после произошедшего накануне прыжка приземлился неудачно. Отмечается, что прибывшие на место ЧП врачи не смогли спасти спортсмена, и он скончался на месте.

В настоящее время аэроклуб не принимает заявки. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике превысило десять человек.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
