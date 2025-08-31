СМИ: В Германии перед местными выборами внезапно скончались четыре кандидата

Бывший директор института государственных финансов Ганноверского университета (Нижняя Саксония), профессор экономики Стефан Хомбург, прокомментировал смерти нескольких кандидатов от АдГ, назвав их «статистически невероятными».

«С точки зрения статистики, такое практически невозможно!» — подчеркнул он.

Речь идет о четырех политиках: 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и 59-летнем Стефане Берендесе. Все случаи смерти произошли внезапно в течение последних двух недель. О причинах трагедий ничего не сообщается.

Как отмечают немецкие СМИ, в результате этих происшествий партия потеряла своих кандидатов в городах Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге.

Кроме того, стало известно, что ещё двух представителей АдГ отстранили от участия в предстоящих местных выборах.

Голосование на выборах в муниципальные органы власти в земле Северный Рейн — Вестфалия запланировано на 14 сентября.

Ранее федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской структурой, представляющей угрозу для демократии. В ответ на это решение партия подала иск в суд. Впоследствии контрразведка временно приостановила применение определения «правоэкстремистская» в отношении АдГ до вынесения окончательного судебного решения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».