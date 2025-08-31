Минобрнауки: Студенты в РФ начнут получать президентскую стипендию в 30 тысяч рублей
Студенты в России с 1 сентября 2025 года начнут получать новую президентскую стипендию, размер которой составит 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобрнауки РФ.
Такие ежемесячные выплаты смогут получить студенты, курсанты и слушатели, обучающиеся в российских вузах очно по специальностям и направлениям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны.
Уточняется, что конкурсный отбор на назначение новой выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги конкурса подведут в ноябре-декабре. При этом всего с 2025-го каждый год будет назначаться не больше 3,4 тысячи стипендий президента России сроком на один год.
По данным источника, в 2025/2026 учебном году также введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, которую смогут получать 5,7 тысячи студентов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что размер единовременного пособия беременным студенткам в РФ будет зависеть от прожиточного минимума в регионе их проживания и составит в среднем около 90 тысяч рублей.
