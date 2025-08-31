Минобрнауки: Студенты в РФ начнут получать президентскую стипендию в 30 тысяч рублей

Уточняется, что конкурсный отбор на назначение новой выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги конкурса подведут в ноябре-декабре. При этом всего с 2025-го каждый год будет назначаться не больше 3,4 тысячи стипендий президента России сроком на один год.

По данным источника, в 2025/2026 учебном году также введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, которую смогут получать 5,7 тысячи студентов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что размер единовременного пособия беременным студенткам в РФ будет зависеть от прожиточного минимума в регионе их проживания и составит в среднем около 90 тысяч рублей.