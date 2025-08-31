МЧС: В горах Казахстана спасли шестерых альпинистов

По информации МЧС Казахстана, в горах Заилийского Алатау, на территории Алма-Атинской области, группа из шести альпинистов была вынуждена прекратить восхождение из-за травм ног у двух участников, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева. Несмотря на отсутствие связи, спасателям удалось определить местоположение группы на высоте 4300 метров над уровнем моря и эвакуировать всех туристов с помощью вертолёта. Среди пострадавших — пять россиян.

Отмечается, что спасённые были переданы дежурной бригаде центра медицины катастроф МЧС Казахстана, которая оказала им первую медицинскую помощь и доставила в больницу для дальнейшего лечения.

12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина получила перелом ноги на высоте 7000 метров во время восхождения на пик Победы в Киргизии. После этого спасательные службы неоднократно предпринимали попытки эвакуировать пострадавшую, однако 23 августа было принято решение о прекращении операции. 27 августа Государственный комитет национальной безопасности Киргизии провёл аэрофотосъёмку района, где расположена палатка альпинистки, однако признаков жизни обнаружено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

