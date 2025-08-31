МЧС: Пожар на складе в Балашихе локализован

Песков: новое управление в администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству возглавит Сергей Кириенко Складские помещения горят в Балашихе на площади 4 тысячи квадратных метров Президентские стипендии в РФ с 1 сентября вырастут до 30 тысяч рублей Сын президента США Эрик Трамп не исключил, что в будущем может баллотироваться на пост главы Белого дома Прощание с композитором Щедриным пройдет в камерной обстановке