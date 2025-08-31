МЧС: Пожар на складе в Балашихе локализован

В подмосковном городе Балашиха локализовали пожар, возникший на складе на Звездной улице. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным источника, площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров.

В Подмосковье разбился парашютист

В ведомстве уточнили, что в тушении пламени приняли участие свыше 80 специалистов и 30 единиц техники. Отмечается, что работу спасателей усложнили сильная задымленность и высокая горючая загрузка помещения. В министерстве добавили, что для ликвидации пожара были привлечены вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне на Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПодмосковьеБалашихаМЧС РФПожар

