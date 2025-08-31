Теннисист Рублев назвал несправедливым штраф в 3000 долларов за нецензурную брань

Российский теннисист Андрей Рублев назвал несправедливым штраф в 3000 долларов за нецензурную брань в матче второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера. Об этом сообщает Punto de Break.

По мнению Рублева ругаться на самого себя — это личное дело каждого, и за это наказывать несправедливо. Рублев отметил, что справедливым считается штраф за грубость в адрес судьи или крики в сторону соперника и зрителей, но когда игрок разговаривает сам с собой, это его личный выбор. Рублев подчеркнул, что в любом виде спорта подобное поведение в стрессовых ситуациях является нормой и что не стоит ожидать от спортсменов абсолютного самообладания, особенно в напряжённые моменты.

Во втором круге турнира в Нью-Йорке Рублев победил Тристана Бойера, занимающего 113-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). В четвёртом круге он сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

