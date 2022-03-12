Захарова опровергла информацию об угрозе со стороны Чернобыльской АЭС

Чернобыльская атомная электростанция не представляет собой угрозу после перехода под контроль российских военных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опровергнув таким образом заявления Киева.

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По словам Захаровой, Чернобыльская АЭС взята под контроль военными, чтобы не наносить урон ее безопасности. Она отметила, что существует договоренность охраны территории с украинскими военными.

Захарова также отметила, что провокации Запада по этому вопросу способствуют нагнетанию «антироссийской истерии» и ставят под угрозы жизни людей.



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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМария Захарова
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