Захарова опровергла информацию об угрозе со стороны Чернобыльской АЭС

По словам Захаровой, Чернобыльская АЭС взята под контроль военными, чтобы не наносить урон ее безопасности. Она отметила, что существует договоренность охраны территории с украинскими военными.



Захарова также отметила, что провокации Запада по этому вопросу способствуют нагнетанию «антироссийской истерии» и ставят под угрозы жизни людей.





