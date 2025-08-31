Минобороны: Нанесен удар по используемой ВСУ портовой инфраструктуре

По данным ведомства, поражение было нанесено с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Помимо объектов инфраструктуры и зенитной системы, были атакованы пункты временной дислокации украинских воинских подразделений и иностранных наёмников в 156 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы, а также 112 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».