Минобороны: Нанесен удар по используемой ВСУ портовой инфраструктуре
Российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре, используемой в интересах вооружённых сил Украины (ВСУ), а также по норвежской зенитной ракетной системе NASAMS, которая её прикрывала. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, поражение было нанесено с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Помимо объектов инфраструктуры и зенитной системы, были атакованы пункты временной дислокации украинских воинских подразделений и иностранных наёмников в 156 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы, а также 112 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
