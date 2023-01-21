«Росэнергоатом» заявил об активизации попыток вербовки сотрудников Запорожской АЭС
Украина активизировала усилия по вербовке персонала Запорожской АЭС, который подписал контракт с эксплуатирующей компанией. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. И внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим"», — рассказал Карчаа в беседе с ТАСС.
По словам советника, сотрудники ЗАЭС держатся, несмотря на уговоры и угрозы.
Карчаа отметил, что на Украине параллельно угрожают персоналу станции и их семьям, пытаясь организовать саботаж и подорвать один из столпов ядерной безопасности — «людей и их психологическое состояние в коллективе».
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