Нарышкин заявил о хранении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС

Нарышкин заявил, что за последнюю неделю, например, на Ровенскую атомную электростанцию направили несколько вагонов с оружием, которое доставлялось через станцию «Рафаловка».

Глава российской разведки также утверждает, что украинская армия хранит на АЭС артиллерийские боеприпасы крупного калибра.

Ранее отвечая на вопрос о намерениях Киева «вернуть Крым», Сергей Нарышкин заявил, что «это невозможно», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



