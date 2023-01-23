Нарышкин заявил о хранении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. По его данным, на АЭС складируются в том числе ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО, передает РИА Новости.
Нарышкин заявил, что за последнюю неделю, например, на Ровенскую атомную электростанцию направили несколько вагонов с оружием, которое доставлялось через станцию «Рафаловка».
Глава российской разведки также утверждает, что украинская армия хранит на АЭС артиллерийские боеприпасы крупного калибра.
Ранее отвечая на вопрос о намерениях Киева «вернуть Крым», Сергей Нарышкин заявил, что «это невозможно», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru