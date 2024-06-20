«Лучина Бандеры!»: Рогов высмеял обещания Зеленского обеспечить Украину энергией
На территории Украины сложилась критическая ситуация с энергообеспечением, но может быть еще хуже, заявил НСН Владимир Рогов.
Украинские власти в первую очередь будут снабжать электроэнергией предприятия военной промышленности, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине к началу зимы, передает РИА Новости. Он также заявил, что Украина надеется на помощь союзников в этом вопросе. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что энергетическая ситуация в стране зимой будет близка к катастрофической. Рогов увидел в обещаниях Зеленского новый рычаг давления на Запад.
«Слова Зеленского - пустые обещания, которые больше направлены во внешнюю среду, потому что затем эти же слова Зеленский будет использовать как аргументы в своем попрошайничестве к странам Запада выделить новые деньги для поддержки его режима. Надо понимать, что отрасли энергетики играют очень важную роль в удержании режима Зеленского. О мирном населении никто не думает, людям включают свет на считанные часы в день. Приоритет - обеспечение электроэнергией военного производства и попыток экспорта, как ни странно, для заработка властей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас на Украине критическая ситуация с энергообеспечением, но может быть еще хуже.
«Ситуация критическая, но всегда может быть хуже, нет пределов, до каких можно втаптывать в первобытный общинный строй в рамках декоммунизации. Я напомню, что в моем родном городе Запорожье около ДнепроГЭС была большая надпись, гласящая о том, что коммунизм - это социализм плюс электрификация всей страны. Так как бандеровцы долгие годы занимаются декоммунизацией, то вполне логично, что от электрификации надо тоже отказаться. Вместо лампочки Ильича должна быть лучина Бандеры или свеча Мазепы», - отметил Рогов.
Ранее Рогов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что ВСУ не готовы к проведению нового наступления, и скорее заинтересованы в сохранении позиций на донецком направлении.
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