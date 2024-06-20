«Лучина Бандеры!»: Рогов высмеял обещания Зеленского обеспечить Украину энергией

По его словам, сейчас на Украине критическая ситуация с энергообеспечением, но может быть еще хуже.

«Ситуация критическая, но всегда может быть хуже, нет пределов, до каких можно втаптывать в первобытный общинный строй в рамках декоммунизации. Я напомню, что в моем родном городе Запорожье около ДнепроГЭС была большая надпись, гласящая о том, что коммунизм - это социализм плюс электрификация всей страны. Так как бандеровцы долгие годы занимаются декоммунизацией, то вполне логично, что от электрификации надо тоже отказаться. Вместо лампочки Ильича должна быть лучина Бандеры или свеча Мазепы», - отметил Рогов.

Ранее Рогов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что ВСУ не готовы к проведению нового наступления, и скорее заинтересованы в сохранении позиций на донецком направлении.

