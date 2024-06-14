Путин: если Украина откажется от переговоров, новые условия РФ будут другими

На встрече с руководством российского МИД он указал, что продолжение кровопролития будет «их политической и моральной ответственностью».

«Реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима, условия для начала переговоров будут другими», — заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия будет готова к переговорам при нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе для Украины, полном выводе украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом статус указанных регионов, а также Крыма и Севастополя должен быть зафиксирован в международных договорах, а антироссийские санкции отменены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

