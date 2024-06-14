Путин: если Украина откажется от переговоров, новые условия РФ будут другими
Если Украина и западные страны откажутся от нового предложения России по мирным переговорам, то в следующий раз условия Москвы будут другими. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с руководством российского МИД он указал, что продолжение кровопролития будет «их политической и моральной ответственностью».
«Реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима, условия для начала переговоров будут другими», — заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия будет готова к переговорам при нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе для Украины, полном выводе украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом статус указанных регионов, а также Крыма и Севастополя должен быть зафиксирован в международных договорах, а антироссийские санкции отменены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru