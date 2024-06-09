Зеленский заявил, что Украина ждет новые поставки систем ПВО
9 июня 202405:36
Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Киев достиг договоренностей по поставкам новых систем противовоздушной обороны.
По его словам, они будут получены в разные сроки. Глава государства не назвал тип и число поставляемых систем, как и страны, с которыми заключены соглашения.
Ранее стало известно, что Зеленский не может договориться о мире из-за давления ультраправых националистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru