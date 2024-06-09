Зеленский заявил, что Украина ждет новые поставки систем ПВО

По его словам, они будут получены в разные сроки. Глава государства не назвал тип и число поставляемых систем, как и страны, с которыми заключены соглашения.

Ранее стало известно, что Зеленский не может договориться о мире из-за давления ультраправых националистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

