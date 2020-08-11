Легализация игорного бизнеса на Украине ударит по Авакову, но принесёт несчастье в семьи

Я, как народный депутат, делал запросы в Генеральную прокуратуру, милицию с требованием закрытия этих точек. Однако, изучая иностранный опыт, я понял, что невозможно побороть нелегальный бизнес, если частично его не легализовать. В этом случае легальные собственники будут использовать все способы и ресурсы для того, чтобы побороть нелегалов», - отметил собеседник НСН.

При этом Царёв обращает внимание на принципиальную ошибку в принятом законе, которая может свести на нет его положительную сторону:

«Самое большое зло – игорные аппараты. К сожалению, этот закон разрешил их установку практически везде. Обычно игорный бизнес легализуют в отдельных зонах в 5, минимум 4-звёздочных отелях.