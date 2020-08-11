Легализация игорного бизнеса на Украине ударит по Авакову, но принесёт несчастье в семьи

Экс-спикер парламента Новороссии и бывший депутат Рады рассказал НСН, чем чреват подписанный Зеленским закон об азартных играх.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий игорный бизнес в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Верховная рада одобрила поправки в середине июля. Документ позволяет открывать на территории страны казино, букмекерские конторы, в том числе и в сети интернет, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн покера.

Бывший спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев отметил в эфире НСН, что легализация игорного бизнеса необходима, прежде всего, для перекрытия теневых денежных потоков, которые до сих пор оседали в кармане министра внутренних дел Арсена Авакова.

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«До последнего момента сливки с игорного бизнеса получал нынешний глава МВД, который подмял его под себя. Гигантские деньги стекались через областные управления милиции к руководству, Авакову. Как раз он и был одним из противников принятия этого закона, потому что вывод в легальное русло перекрыл бы эти потоки для него. Я считаю, что, по большому счёту, Зеленский прав в части легализации игорного бизнеса. В своё время на Украине я занимался борьбой с игорным бизнесом. Был специальный сайт, куда активисты со всей страны присылали фотографии игорных центров.

Гигантские деньги стекались через областные управления милиции к Авакову.

Я, как народный депутат, делал запросы в Генеральную прокуратуру, милицию с требованием закрытия этих точек. Однако, изучая иностранный опыт, я понял, что невозможно побороть нелегальный бизнес, если частично его не легализовать. В этом случае легальные собственники будут использовать все способы и ресурсы для того, чтобы побороть нелегалов», - отметил собеседник НСН.

При этом Царёв обращает внимание на принципиальную ошибку в принятом законе, которая может свести на нет его положительную сторону:

«Самое большое зло – игорные аппараты. К сожалению, этот закон разрешил их установку практически везде. Обычно игорный бизнес легализуют в отдельных зонах в 5, минимум 4-звёздочных отелях.

Самое большое зло – игорные аппараты.

Самое главное – отсечь пенсионеров, учителей, людей с невысокими зарплатами, которые могут оставлять все свои средства, играя. Простой человек не придёт в 5-звёздочный отель, чтобы поставить в рулетку. Лёгкий доступ к игровому аппарату – очень плохо! С одной стороны, происходит легализация, и не будет уже чёрных денег, с другой – население Украины, конечно, будет страдать. Не секрет, что увлечение игрой сродни заболеванию. Таких людей лечат психологи также как от наркомании или алкоголизма, только сделать это сложно. Игорный бизнес – это несчастье в семьях, ухудшение социального положения при низких зарплатах и отсутствии работы».

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Ранее предполагалось, что Владимир Зеленский наложит вето на закон о легализации игорного бизнеса и вернёт документ в Верховную Раду на доработку. В итоге в законе остались противоречия, а в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки.

В частности, указано, что формированием конкурсной комиссии для регулированию азартных игр будет заниматься и правительство, и профильный комитет Верховной Рады. Кроме того, в финальный вариант внесена норма о том, что казино могут быть открыты не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.

При этом залы игровых автоматов разрешено размещать также в гостиницах категории «три» звезды. Предполагается создание реестра лиц, которым будет ограничен доступ к игорным заведениям.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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