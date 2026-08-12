Минпросвещения определило продолжительность перемен в школах
Продолжительность перемен между уроками в школах России должна составлять не менее 10 минут. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения, передает РИА Новости.
В документе отмечается, что перемены должны длиться как минимум 10 минут, большая перемена после второго или третьего урока – 20-30 минут. При этом допускается устанавливать вместо одной большой две перемены по 20 минут, их следует организовать после второго и третьего уроков.
Как отметили в Минпросвещения, большой перемены должно хватать для организации полноценного питания учеников. Ведомство рекомендовало школам учитывать пропускную способность столовой, чтобы не допустить перегрузки и обеспечить равномерное распределение обучающихся в течение учебного дня.
Ранее Минпросвещения рекомендовало установить продолжительность уроков у учащихся первых классов в начале учебного года не более 35 минут.
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