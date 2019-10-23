Игорную зону в Крыму заранее списали со счетов

Игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что соглашения по ее созданию будут заключены до конца 2019-го. Кроме того, Аксенов отметил, что место для нее уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели. Также глава республики заявил, что инвесторам по силам создать игорную зону, которая будет соответствовать мировым стандартам. Он выразил уверенность, что введенные против Крыма ограничительные меры не повлияют на приток игроков-туристов.

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН рассказал, что несколько казино в Крыму будут иметь успех, но проблему с подпольным игорным бизнесом это не решит.

«Одно казино в таком регионе всегда будет успешным. В Крыму в свое время были игорные заведения в достаточном количестве, там все нормально работало. Вопрос идет о количестве. Я думаю, что из тех, кто будет заниматься этой зоной, вряд ли кто-то рассчитывает делать ее действительно игорной. Собственно, так везде и происходит. Ну будет там одно казино, максимум два. Будет там, может быть, еще зал игровых автоматов. В принципе на этом все и закончится. Поэтому вся эта идея очень непродуктивная с самого начала. И вопросы, которые были поставлены в момент создания нового законодательства, до сих пор так и не решены. Я имею в виду паталогическое влечение к азартным играм, букмекерство и лотереи по всей стране. Получилось, что некоторые азартные игры ограничены в распространении, а некоторые преспокойно процветают. Возникла только одна проблема – подпольный игорный бизнес. До введения закона в 2006 году такой проблемы не было. С ней борются, но побороть ее невозможно. Есть предложение и люди, которые хотят этим заниматься. И это еще страшнее, чем, предположим, то, что говорили, когда игорные бизнес был под жестким контролем государства», - заявил он.