Игорную зону в Крыму заранее списали со счетов
Эксперт в эфире НСН заявил, что открытие нескольких казино в отдельном регионе не решит проблемы нелегального игорного бизнеса.
Игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что соглашения по ее созданию будут заключены до конца 2019-го. Кроме того, Аксенов отметил, что место для нее уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели. Также глава республики заявил, что инвесторам по силам создать игорную зону, которая будет соответствовать мировым стандартам. Он выразил уверенность, что введенные против Крыма ограничительные меры не повлияют на приток игроков-туристов.
Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН рассказал, что несколько казино в Крыму будут иметь успех, но проблему с подпольным игорным бизнесом это не решит.
«Одно казино в таком регионе всегда будет успешным. В Крыму в свое время были игорные заведения в достаточном количестве, там все нормально работало. Вопрос идет о количестве. Я думаю, что из тех, кто будет заниматься этой зоной, вряд ли кто-то рассчитывает делать ее действительно игорной. Собственно, так везде и происходит. Ну будет там одно казино, максимум два. Будет там, может быть, еще зал игровых автоматов. В принципе на этом все и закончится. Поэтому вся эта идея очень непродуктивная с самого начала. И вопросы, которые были поставлены в момент создания нового законодательства, до сих пор так и не решены. Я имею в виду паталогическое влечение к азартным играм, букмекерство и лотереи по всей стране. Получилось, что некоторые азартные игры ограничены в распространении, а некоторые преспокойно процветают. Возникла только одна проблема – подпольный игорный бизнес. До введения закона в 2006 году такой проблемы не было. С ней борются, но побороть ее невозможно. Есть предложение и люди, которые хотят этим заниматься. И это еще страшнее, чем, предположим, то, что говорили, когда игорные бизнес был под жестким контролем государства», - заявил он.
Собеседник НСН высказал мнение, что государство сможет контролировать игорный бизнес, создав соответствующий надзорный орган. Пока же, по его словам, такого стремления со стороны властей нет.
«Государству нужно было создать только соответствующий орган, который бы этим занимался, как во всех нормальных странах мира. А этого органа, к сожалению, так и не создали, несмотря на то, что мы все настаивали на этом, объясняли, как это надо делать, рассказывали о том опыте, который мы приобрели за рубежом. Государство решило, что вопрос с игорным бизнесом и азартными играми в стране решен. Но это не так. Не говоря уже об убытках, которые принес этот закон для субъектов федерации. Налог на игорный бизнес шел им. Последний налог, по-моему, был 300 с чем-то миллиардов. Он бы еще увеличился, и это все пошло бы в бюджет субъектов РФ, который сегодня, как мы знаем, совершенно дефицитный. Ничего Крым не решит. Налог с игорного бизнеса выплачивается с единицы игорного оборудования. Сколько можно в игорной зоне поставить единиц игорного оборудования? Даже если сравнивать такие регионы как Сочи или Дальний Восток. Там будет больше 200 единиц игорного оборудования? Да никогда в жизни. Они дают нам 300 миллионов рублей в год. Что это, решение для Крыма что ли? Нет, конечно», - отметил он.
Закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан в 2014 году. По предварительным оценкам, это будет приносить в бюджет региона до 25 миллиардов рублей в год. Для официального оформления объекта потребовалось вывести территорию бывшего санатория «Фортуна» за границы Ялты. В 2018 году Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» на побережье Азовского моря.
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