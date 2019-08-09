Зеленский поставил не на россиян. Зачем Украине понадобились казино

Появление казино на Украине не приведет к серьезному оттоку российских поклонников игорного бизнеса из Белоруссии. Об этом это заяили представители сети казино «Шангри Ла». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть казино в пятизвездочных отелях. Игорный бизнес запрещен на Украине с 2009 года.

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН выразил уверенность, что Зеленский намерен легализовать казино не ради россиян.

«Не думаю, что там все затеяно ради российских граждан. Он заявил об этом на форуме «Украина-Турция», то есть никто на российских туристов не зарится. Тем более там проблемы с перелетами», - сказал он.

По словам эксперта, украинский лидер преследует другие задачи – пополнение госбюджета.