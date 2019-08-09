Зеленский поставил не на россиян. Зачем Украине понадобились казино
Эксперт по игорному бизнесу в эфире НСН выразил уверенность, что Зеленский намерен легализовать казино не ради россиян.
Появление казино на Украине не приведет к серьезному оттоку российских поклонников игорного бизнеса из Белоруссии. Об этом это заяили представители сети казино «Шангри Ла». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть казино в пятизвездочных отелях. Игорный бизнес запрещен на Украине с 2009 года.
Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН выразил уверенность, что Зеленский намерен легализовать казино не ради россиян.
«Не думаю, что там все затеяно ради российских граждан. Он заявил об этом на форуме «Украина-Турция», то есть никто на российских туристов не зарится. Тем более там проблемы с перелетами», - сказал он.
По словам эксперта, украинский лидер преследует другие задачи – пополнение госбюджета.
«Законопроект находится в Раде с 2014 года. Это не легализация игорного бизнеса. Предполагается создание казино в пятизвездочных гостиницах на побережье. Таких гостиниц не так много. То есть будет несколько казино. Потом, мы не знаем, какой будет закон. Если у них будет нормальное законодательство, то можно будет и дальше развивать. Потому что игорный бизнес приносит деньги в бюджет. И во всех нормальных странах он прекрасно развивается. Но его регулируют, а не предоставляют самому себе. Вообще, игорный бизнес есть везде. И в Украине и в России. Просто он нелегальный. Это борьба с ветряными мельницами. Проще разрешить и регулировать, чем запретить и бороться. Денег тратится больше, а доходов нет, одни убытки», - рассказал Слободкин.
Ранее Дмитрий Слободкин в эфире НСН объяснил, почему открытие казино в Крыму не приведёт к туристическому буму.
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