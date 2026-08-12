В Индонезии загорелся следовавший с Бали пассажирский паром

Пассажирский паром Putri Yasmin, следовавший с Бали, загорелся близ берегов острова Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает АВС.

По данным индонезийского поисково-спасательного управления, на борту находились 114 пассажиров и 17 членов экипажа. Также паром перевозил 44 автомобиля и 53 мотоцикла, пишет RT.

Спасатели и проходящие корабли спасли после ЧП 106 человек, 25 были эвакуированы с горящего судна. Спасательные работы осложняются волнами высотой до 4 метров.

Ранее пожар разгорелся на пассажирском пароме у берегов острова Мадура в Индонезии, погибли пять человек, еще 41 пропали без вести.

