В Индонезии загорелся следовавший с Бали пассажирский паром
Пассажирский паром Putri Yasmin, следовавший с Бали, загорелся близ берегов острова Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает АВС.
По данным индонезийского поисково-спасательного управления, на борту находились 114 пассажиров и 17 членов экипажа. Также паром перевозил 44 автомобиля и 53 мотоцикла, пишет RT.
Спасатели и проходящие корабли спасли после ЧП 106 человек, 25 были эвакуированы с горящего судна. Спасательные работы осложняются волнами высотой до 4 метров.
Ранее пожар разгорелся на пассажирском пароме у берегов острова Мадура в Индонезии, погибли пять человек, еще 41 пропали без вести.
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