В России в 2027 году планируют протестировать полностью беспилотные трамваи
Тестирование полностью беспилотных трамваев планируют провести в России в следующем году. Об этом говорится в сообщении Минтранса.
«Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине запланировано на третий квартал 2027 года», - отметили в ведомстве.
Уровень автоматизации, при котором контроль за движением ведут дистанционно и без постоянного присутствия в кабине человека, считается наивысшим.
Первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года. Пассажирский транспорт может самостоятельно останавливаться, открывать двери, следовать сигналам светофоров, соблюдать график движения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Маск в шутку поинтересовался стоимостью Британии
- Демограф спрогнозировал трехкратное сокращение числа сел в России
- Путин: Россия не угрожает Японии
- «Обрекают на нищенство!» Продюсер Члиянц о цензуре, деньгах и страхах Лунгина
- В России в 2027 году планируют протестировать полностью беспилотные трамваи
- На Кубани задержали агента Киева, планировавшего теракт против сотрудника военкомата
- В Индонезии загорелся следовавший с Бали пассажирский паром
- Минпросвещения определило продолжительность перемен в школах
- Над Россией сбили 502 украинских беспилотника
- В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после осадков