В России в 2027 году планируют протестировать полностью беспилотные трамваи

Тестирование полностью беспилотных трамваев планируют провести в России в следующем году. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

«Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине запланировано на третий квартал 2027 года», - отметили в ведомстве.

Уровень автоматизации, при котором контроль за движением ведут дистанционно и без постоянного присутствия в кабине человека, считается наивысшим.

Первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года. Пассажирский транспорт может самостоятельно останавливаться, открывать двери, следовать сигналам светофоров, соблюдать график движения.

