Куда уходят невостребованные лотерейные выигрыши?
Специалист по игорному бизнесу в эфире НСН заявил, что лотерейную систему необходимо проверить.
Россияне не получили порядка трех миллиардов рублей у оператора государственной лотереи «Гослото». По информации «Свободной прессы», речь идет о выигрышах, у которых истек трехлетней срок давности, а их никто не забрал.
Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН рассказал, на что тратятся невостребованные выигрыши.
«У нас есть закон о лотереях и Налоговый кодекс, где четко определено, что невостребованные выигрыши должны быть поделены между федеральным и региональным бюджетами», - сказал он.
В «Гослото» предположили, что невостребованность связана с потерями лотерейных билетов, небольшими суммами выигрышей в 150 рублей. При этом самым крупным выигрышем, который не был получен победителем стала сумма в 10 млн рублей.
Слободкин считает, что причиной невостребованности, на самом деле, являются внутренние ограничения в лотерейной системе.
«Цифра сама по себе не особо приятная, вряд ли у нас люди настолько обеспеченны, чтобы не забирать свои выигрыши. При этом, столь высокая сумма настораживает и понижает интерес к лотерее. Ведь это около 10% годового оборота лотереи (продажи билетов). Нужно разбираться подробнее, смотреть основания, определять природу выигрышей - то ли слишком большое количество мелких выигрышей, которые люди ленятся получать, то ли не удобные пункты выдачи, то ли это препятствия в самой лотерейной структуре «Гослото». Хотя последнее сомнительно, ведь все просто - предъявил права и получил выигрыш. Не понимаю, как можно было накопить три миллиарда», - сказал эксперт по игорному бизнесу.
При этом, он отметил, что для инициирования проверки со стороны правоохранительных органов необходим широкий общественный резонанс, которому могут способствовать СМИ.
«Правоохранительные органы реагируют только после того, как к ним обратились с заявлением. Не защищаются интересы простых граждан, если это касается, в особенности, материальных аспектов связанных с азартными играми. Но, если разнообразные средства массовой информации проявят интерес к такого рода теме, то и правоохранители могут заинтересоваться. Соответственно необходим прецедент, что, например, человек хочет забрать выигрыш, а ему его не отдают. Лучше это будет не один человек, тогда это будет еще более интересно», - пояснил собеседник НСН.
Сравнивая с игорным бизнесом – таким как казино, игровые автоматы, букмекерские конторы – Дмитрий Слободкин отметил, что в данных сферах невостребованных выигрышей практически не бывает в силу более оперативного их получения.
Ранее НСН сообщала, что житель Костромы выиграл в лотерею более 3 млн рублей, билет он купил всего за 300 рублей. Всего в лотерее разыгрывалось 173 комбинации в 145 билетах.
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