Куда уходят невостребованные лотерейные выигрыши?

Россияне не получили порядка трех миллиардов рублей у оператора государственной лотереи «Гослото». По информации «Свободной прессы», речь идет о выигрышах, у которых истек трехлетней срок давности, а их никто не забрал.

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН рассказал, на что тратятся невостребованные выигрыши.

«У нас есть закон о лотереях и Налоговый кодекс, где четко определено, что невостребованные выигрыши должны быть поделены между федеральным и региональным бюджетами», - сказал он.

В «Гослото» предположили, что невостребованность связана с потерями лотерейных билетов, небольшими суммами выигрышей в 150 рублей. При этом самым крупным выигрышем, который не был получен победителем стала сумма в 10 млн рублей.

Слободкин считает, что причиной невостребованности, на самом деле, являются внутренние ограничения в лотерейной системе.