На Кубани задержали агента Киева, планировавшего теракт против сотрудника военкомата

Правоохранители задержали агента Киева, который планировал убийство офицера Министерства обороны РФ. Подозреваемый в сентябре прошлого года установил связь через мессенджер Telegram с представителями запрещенной украинской террористической организации. По заданию куратора злоумышленник намеревался за денежное вознаграждение совершить подрыв транспортного средства, принадлежащего сотруднику военкомата региона. Подозреваемого задержали при попытке забрать самодельное взрывное устройство из тайника, пишет RT.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела о госизмене, участии в деятельности террористической организации, незаконном приобретении взрывного устройства. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Херсонской области агента Киева, планировавшего теракт в отношении российских военнослужащих.

