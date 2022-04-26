Лавров упрекнул Киев в отсутствии реакции на предложения России

По его словам, реакции от властей Украины нет до сих пор. Сегодня позицию Киева определяют США, Великобритания и другие страны Запада, которые добиваются продолжения конфликта, отметил глава российской дипломатии. Но при этом Москва продолжает вести переговоры с командой украинского президента Михаила Зеленского.

«Добрая воля России не безгранична, если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу», — подчеркнул Лавров.

Также российский министр предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны. Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность использования на Украине ядерного оружия.

