Лавров упрекнул Киев в отсутствии реакции на предложения России
Москва учла все замечания украинской делегации в обновленной версии договора, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, реакции от властей Украины нет до сих пор. Сегодня позицию Киева определяют США, Великобритания и другие страны Запада, которые добиваются продолжения конфликта, отметил глава российской дипломатии. Но при этом Москва продолжает вести переговоры с командой украинского президента Михаила Зеленского.
«Добрая воля России не безгранична, если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу», — подчеркнул Лавров.
Также российский министр предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны. Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность использования на Украине ядерного оружия.
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