Лавров упрекнул Киев в отсутствии реакции на предложения России

Москва учла все замечания украинской делегации в обновленной версии договора, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Лавров подчеркнул реальную опасность мировой войны

По его словам, реакции от властей Украины нет до сих пор. Сегодня позицию Киева определяют США, Великобритания и другие страны Запада, которые добиваются продолжения конфликта, отметил глава российской дипломатии. Но при этом Москва продолжает вести переговоры с командой украинского президента Михаила Зеленского.

«Добрая воля России не безгранична, если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу», — подчеркнул Лавров.

Также российский министр предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны. Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность использования на Украине ядерного оружия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры