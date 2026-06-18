В подмосковной Электростали из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Ростовской области Президент России в четверг продолжит работать в Казани на саммите Россия – АСЕАН СМИ: Президент США лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном В Госдуме хотят разрешить россиянам самим заниматься ремонтом асфальта во дворах