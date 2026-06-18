В подмосковной Электростали из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

Женщина пострадала из-за атаки БПЛА в Электростали. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

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По его словам, в деревне Степаново в Электростали обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома.

«Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы», - написал Воробьев на платформе «Макс».

Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА загорелся автомобиль. Пожар оперативно локализовали, никто не пострадал.

Ранее в Ростовской области после атаки дронов погиб один человек, двое пострадали, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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