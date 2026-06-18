Рютте заявил, что сокращение войск США в Европе начнется «немедленно»
Сокращение численности американских войск в Европе начнется немедленно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.
Как отметил генсек, конфигурация сил альянса - инструмент планирования, и в НАТО знали, что США сократят свое участие в конфигурации в Европе. По словам Рютте, американская сторона должна «действовать на многих театрах» и «не распылять свои ресурсы».
«Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита Группы семи], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно», - указал генсек.
Вместе с тем Рютте отметил, что в реальности в случае начала конфликта будет задействована 5-я статья устава блока. Все страны сделают «максимум возможного, чтобы быть уверенными, что НАТО сможет вести войну».
Ранее США решили сократить численность своих войск в Германии на 5 тысяч человек, напоминает 360.ru. Кроме того, в Вашингтоне допускали снижение численности военных США в Италии и Испании.
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