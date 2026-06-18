Собянин: На подлете к Москве сбили около 180 дронов

Почти двести беспилотников ликвидировали на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Макс.

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«В общей сложности... сбито около 180 беспилотников», - указал градоначальник.

По словам Собянина, средства ПВО продолжают работу.

Ранее мэр столицы рассказал, что в результате беспилотной атаки обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод». Кроме того, несколько дронов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода, отмечает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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