Пластическая жизнь: Зачем россияне едут на операции в Южную Корею
Почему в Южной Корее популярны пластические операции и ради чего россияне рвутся на приём к лучшим корейским специалистам – за ответами на эти вопросы спецкор НСН отправился в Сеул…
В Южной Корее пластическая хирургия давно перестала быть чем‑то исключительным — сегодня это часть повседневной жизни и даже инструмент социального продвижения. Восприятие пластики как нормы сложилось не в одночасье, оно стало результатом долгого пути, на котором медицинские потребности, экономические сдвиги и культурные установки тесно переплелись между собой.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ
Начало развития пластической хирургии в Корее было продиктовано суровой необходимостью. После разрушительной Корейской войны в стране остро стояла задача помогать людям с тяжёлыми травмами — реконструктивная хирургия стала жизненно важной областью медицины. Большую роль в её становлении сыграли американские специалисты, в частности Дэвид Ральф Миллард. Он не только лечил повреждения, но и развивал эстетические методики. Например, операции по формированию «двойного века» стали одними из самых востребованных в стране.
Важной вехой стало появление академической базы. В 1961 году в университете Ёнсэ под руководством хирурга Ю Чжэдука открылась первая в Корее кафедра пластической хирургии, а позднее было создано и профессиональное сообщество специалистов. Официальное признание пластической эстетической хирургии как полноценной медицинской практики произошло в 1974 году. Это закрепило её статус и открыло дорогу дальнейшему развитию.
Поворотным моментом стали 1980‑е годы. Проведение Олимпиады в Сеуле в 1988 году и общее укрепление экономики пробудили в обществе интерес к новым стандартам красоты и качества жизни. Пластическая хирургия постепенно выходила за рамки медицины и становилась частью индустрии стиля и имиджа. А после финансового кризиса 1997 года она и вовсе приобрела особое значение: на фоне жёсткой конкуренции в экономике, пластическая хирургия стала рассматриваться как перспективное направление, способное приносить стране доход и укреплять её позиции на международном рынке услуг.
СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
На сегодняшний день восприятие пластики в Корее во многом определяется социальными ожиданиями и культурными трендами. В обществе прочно укоренился лукизм — убеждение, что привлекательная внешность напрямую связана с жизненным успехом. Формально дискриминация по внешности запрещена, но на практике внешние данные нередко становятся дополнительным «бонусом». Например, при трудоустройстве до сих пор принято прилагать к резюме фотографию, а в деловой среде комплименты по поводу внешности воспринимаются как естественная часть коммуникации. Отсюда и возник особый феномен «чхвиоп сонхеонг» — так называют пластические операции, которые делают специально ради повышения шансов на получение работы.
Огромное влияние на стандарты красоты оказывают медиа и шоубиз. K‑pop, корейские дорамы и соцсети задают чёткие ориентиры: безупречная кожа, миниатюрные черты лица, гармоничные пропорции. Айдолы и герои сериалов становятся ролевыми моделями, и стремление соответствовать этим образам подталкивает многих к визиту в клинику.
СОВРЕМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ
Сейчас пластическая хирургия в Южной Корее — это мощная индустрия, приносящая стране значительный доход. По данным на 2024 год, Корея занимает первое место по количеству пластических операций — их делают восемь-девять человек из каждой тысячи. Среди самых популярных процедур — блефаропластика (создание «двойного века»), ринопластика и V‑line‑контуринг, позволяющий сформировать изящный подбородок и сгладить углы челюсти.
Пластика давно перестала быть исключительно женской сферой. Мужчины составляют от 20 до 40% пациентов сеульских клиник. Вместе с тем рост популярности отрасли сопровождается и определёнными проблемами. Специалисты отмечают тревожную тенденцию к снижению возраста первых операций, что вызывает дискуссии о необходимости возрастных ограничений и обязательной психологической консультации перед вмешательством.
Государство старается держать ситуацию под контролем. В стране действует система аккредитации клиник, ужесточены требования к квалификации хирургов, а также введены ограничения на рекламу пластических услуг. Всё это призвано сделать индустрию более безопасной и прозрачной.
Спецкор НСН побывал в одних из самых востребованных у россиян клиниках пластической хирургии, регулярно входящих в рейтинги лучших медицинских учреждений Сеула, чтобы своими глазами увидеть, как устроен медицинский туризм для пациентов из России.
Клиника She’s специализируется на деликатных операциях — блефаропластике, ринопластике и контурной пластике лица. Особенно впечатлил подход к диагностике. Перед любой операцией пациент проходит комплексное обследование на оборудовании экспертного класса, включая 3D‑моделирование будущего результата. Это позволяет заранее увидеть, как изменится лицо, и при необходимости скорректировать план. Клиника Elite делает упор на сложные реконструкции и вторичные операции. Здесь работают хирурги с мировым именем, регулярно участвующие в международных конференциях и обучающие коллег из других стран. Операционные, оснащены системами контроля стерильности в реальном времени и роботизированными ассистентами, которые помогают минимизировать риски.
Для российских пациентов в обеих клиниках создан полный цикл сопровождения: от онлайн‑консультации до реабилитации. Русскоязычные координаторы сопровождают на всех этапах — от встречи в аэропорту до выписки, помогают не только в клинике, но и в бытовых вопросах, например, при покупке лекарств или заказе такси. Палаты напоминают номера в пятизвёздочных отелях. Здесь есть всё необходимое для отдыха, в том числе меню с блюдами русской кухни, а реабилитация проходит под круглосуточным наблюдением врачей. Клиники также организуют трансфер из аэропорта, помогают с бронированием отеля и могут составить экскурсионную программу на время восстановления.
ЦЕНЫ
Стоимость пластических операций в Южной Корее зависит от сложности вмешательства, репутации клиники и опыта хирурга. В среднем блефаропластика стоит от 1,5 до 3 тысяч долларов. В цену входят консультация, операция, анестезия, пребывание в клинике и базовые послеоперационные осмотры. Ринопластика обойдётся в 3,5-6 тысяч долларов — сюда включены 3D‑моделирование, операция, материалы, пребывание в стационаре и контрольные визиты. Контурная пластика лица стоит от 2,5 до 4,5 тысячи долларов. В пакет входят диагностика, операция, расходные материалы и реабилитация под наблюдением врачей.
При этом в итоговую стоимость не всегда включены дополнительные услуги — расширенные анализы, индивидуальные программы реабилитации или повторные консультации. Отдельными статьями расходов остаются проживание, питание и транспорт, хотя клиники готовы помочь с их организацией. Для россиян некоторые центры предлагают специальные пакеты, куда уже входят трансфер, проживание на несколько дней и базовые экскурсии — это удобно, если хочется совместить лечение с отдыхом.
Российские пациенты всё чаще выбирают Южную Корею для пластических операций. Высокие технологии, опытные специалисты, внимание к деталям и умение добиваться естественных результатов сделали Корею одним из самых привлекательных направлений для пластической хирургии.
Ранее директор Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Юк Гён Ын рассказала НСН, что интерес медицинских туристов из России к Корее активно растет.
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