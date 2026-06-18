ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ

Начало развития пластической хирургии в Корее было продиктовано суровой необходимостью. После разрушительной Корейской войны в стране остро стояла задача помогать людям с тяжёлыми травмами — реконструктивная хирургия стала жизненно важной областью медицины. Большую роль в её становлении сыграли американские специалисты, в частности Дэвид Ральф Миллард. Он не только лечил повреждения, но и развивал эстетические методики. Например, операции по формированию «двойного века» стали одними из самых востребованных в стране.

Важной вехой стало появление академической базы. В 1961 году в университете Ёнсэ под руководством хирурга Ю Чжэдука открылась первая в Корее кафедра пластической хирургии, а позднее было создано и профессиональное сообщество специалистов. Официальное признание пластической эстетической хирургии как полноценной медицинской практики произошло в 1974 году. Это закрепило её статус и открыло дорогу дальнейшему развитию.

Поворотным моментом стали 1980‑е годы. Проведение Олимпиады в Сеуле в 1988 году и общее укрепление экономики пробудили в обществе интерес к новым стандартам красоты и качества жизни. Пластическая хирургия постепенно выходила за рамки медицины и становилась частью индустрии стиля и имиджа. А после финансового кризиса 1997 года она и вовсе приобрела особое значение: на фоне жёсткой конкуренции в экономике, пластическая хирургия стала рассматриваться как перспективное направление, способное приносить стране доход и укреплять её позиции на международном рынке услуг.