Над Россией уничтожили 555 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России более 550 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечает министерство.
Военные сбили БПЛА в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой областях. Также дроны уничтожили над Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями.
Кроме того, беспилотники ликвидировали в Московском регионе, Крыму и над Азовским морем.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили около 60 дронов ВСУ, пишет 360.ru.
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