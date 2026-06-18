Над Россией уничтожили 555 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России более 550 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечает министерство.

Военные сбили БПЛА в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой областях. Также дроны уничтожили над Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями.

Кроме того, беспилотники ликвидировали в Московском регионе, Крыму и над Азовским морем.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе сбили около 60 дронов ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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