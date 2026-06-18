ВС России поразили склад ГСМ и НПЗ на Украине

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева ударили по используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что минувшей ночью армия РФ нанесла групповой удар по целям на Украине с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

«Поражены: склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области», - указали в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что силы группировки войск «Север» ликвидировали пункты управления БПЛА, блиндажи и живую силу ВСУ в Харьковской области, напоминает 360.ru.

